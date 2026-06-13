NH-930 पर 300 से ज्यादा लोगों को नोटिस, बालोद में चलेगा प्रशासन का बुलडोजर, मचा हड़कंप

NH-930 पुरूर से धनोरा मार्ग पर फोरलेन सड़क निर्माण को लेकर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। 300 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किया गया है और तीन दिन के भीतर कब्जा हटाने का अंतिम अल्टीमेटम दिया गया है। तय समय में अतिक्रमण नहीं हटाने पर नेशनल हाईवे और राजस्व विभाग मिलकर कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिससे क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति है। साथ ही विकास कार्य के तहत सड़क चौड़ीकरण और वृक्षारोपण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी।