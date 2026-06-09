जमही से चोरहापड़ाव तक बनेगा 18 किमी लंबा बायपास

वर्तमान प्रोजेक्ट के अनुसार बायपास जमही से धोबनी, कुरुभाट, पुत्तरवाही, कोकन, चिखलाकसा, गुंडराटोला, साल्हे, जमरूवा होते हुए गोटुलमुंडा, चोरहापड़ाव के पास निकलेगा। बड़े मालवाहक वाहन शहर के भीड़-भाड़ वाले रास्तों से होकर गुजरता है, जिसके कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। अब राजहरा पुलिस ने नो एंट्री शुरू किया है। मुख्य सड़क पर सुबह 9 से दोपहर 12 और शाम 5 से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों के लिए नो एंट्री है। नो एंट्री का समय समाप्त होता है, तब शहर से आयरन ओर से भरे वाहनों को छोड़ा जाता हैं तो मुख्य मार्ग पर लंबी कतार लग जाती हैं।