इस गांव के वर्षों से नहीं बनी पक्की सड़क व पुल-पुलिया

जनपद पंचायत के सहकारिता उद्योग विभाग के सभापति डोमेंद्र ज्ञानू राजपूत ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ग्राम बडग़ांव से रायपुरा पहुंच मार्ग के निर्माण की मांग की है। उन्होंने आवेदन में बताया कि बडग़ांव से रायपुरा की दूरी लगभग 2 किमी है। मार्ग अत्यंत खराब हो चुका है। कुछ वर्ष पहले रायपुरा के 30 से 40 छात्र-छात्राएं बड़गांव के स्कूल में अध्ययन करने आते थे। सड़क की खराब स्थिति के कारण उनका आना-जाना लगभग बंद हो गया है। किसानों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से बड़गांव-रायपुरा पहुंच मार्ग को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अथवा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़कर शीघ्र स्वीकृत करने की मांग की है।