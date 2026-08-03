3 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Exclusive

बीएसपी की ‘निगरानी’ पर निगरानी

भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) के सीसीटीवी कैमरों की खरीदी और रख-रखाव से जुड़े कामकाज में कथित अनियमितताओं की शिकायत के बाद विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है। शिकायत में दस्तावेज भी संलग्न किए गए हैं।
2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Abdul Salam

Aug 03, 2026

भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) के सीसीटीवी कैमरों की खरीदी और रख-रखाव से जुड़े कामकाज में कथित अनियमितताओं की शिकायत के बाद विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है। शिकायत में दस्तावेज भी संलग्न किए गए हैं।

कैमरे के पीछे का कैमरा: सीसीटीवी सिस्टम में कथित खेल की शिकायत पर विजिलेंस सक्रिय, टेलीकॉम विभाग में मची हलचल

भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) के सीसीटीवी कैमरों की खरीदी और रख-रखाव से जुड़े कामकाज में कथित अनियमितताओं की शिकायत के बाद विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है। शिकायत में दस्तावेज भी संलग्न किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर टेलीकॉम विभाग के तीन अधिकारियों से पूछताछ की गई है। जांच शुरू होने के बाद विभाग में हलचल तेज हो गई है। वहीं एक कर्मचारी को दूसरे विभाग भेजे जाने और विभागीय पुनर्गठन की कवायद को भी इसी घटनाक्रम से जोडकऱ देखा जा रहा है। बीएसपी ने सीसीटीवी सिस्टम के रख-रखाव का काम तीन वर्ष के लिए कम्प्यूटर नेटवर्क सर्विस एजेंसी को सौंप रखा है। संयंत्र में लगे कैमरों की कीमत उनके मॉडल के अनुसार लगभग 40 हजार रुपए से लेकर एक लाख रुपए तक बताई जाती है।

आरोपों के घेरे में मेंटनेंस व्यवस्था

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कैमरों के रख-रखाव की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुईं। आरोप है कि कुछ मामलों में खराब कैमरे लगाए जाने के बाद शिकायत मिलने पर उन्हें बदलने के नाम पर दूसरे कैमरे लगाए जाते थे। शिकायतकर्ता का दावा है कि इस पूरी प्रक्रिया से नए कैमरों की खरीद और बदलाव के बीच गड़बड़ी की संभावना बनी रही। इन आरोपों से जुड़े दस्तावेज विजिलेंस को सौंपे गए हैं, जिनके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

लेन-देन की भी जांच की तैयारी

सूत्रों के अनुसार शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि एजेंसी से कथित लेन-देन के लिए विभाग के एक कर्मचारी का इस्तेमाल किया जाता था। विजिलेंस अब संबंधित अधिकारियों और कर्मचारी के वित्तीय लेन-देन की भी जांच कर सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

टेलीकॉम विभाग में फेरबदल की चर्चा

जांच के बीच यह भी चर्चा है कि टेलीकॉम विभाग को इनकॉस (ढ्ढहृष्टह्रस्) के साथ जोड़ा जा सकता है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत विभाग को इनकॉस के महाप्रबंधक के अधीन लाया जाएगा। इसी दौरान विभाग के एक कर्मचारी का दूसरे विभाग में स्थानांतरण भी किया गया है। हालांकि बीएसपी प्रबंधन ने दोनों घटनाओं को आधिकारिक रूप से आपस में नहीं जोड़ा है।

650 से अधिक कैमरों पर टिकी सुरक्षा व्यवस्था

बीएसपी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए संयंत्र में 650 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिनकी निगरानी 24 घंटे सीआईएसएफ करती है। ऐसे में कैमरों के रख-रखाव से जुड़ी शिकायतों को सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बीएसपी का पक्ष

भिलाई स्टील प्लांट के जनसंपर्क विभाग ने कहा कि मामला संवेदनशील है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भिलाई स्टील प्लांट

big breaking

Big news

Breaking News

BSP

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

patrika news

patrika news in hindi

Updated on:

03 Aug 2026 11:46 pm

Published on:

03 Aug 2026 11:45 pm

Hindi News / Prime / Exclusive / बीएसपी की ‘निगरानी’ पर निगरानी

बड़ी खबरें

View All

Exclusive

Prime

ट्रेंडिंग

नागौर सहित पूरे प्रदेश में मांग से ज्यादा खाद की आपूर्ति, फिर भी किसान क्यों भटक रहे यूरिया-डीएपी के लिए

उर्वरक लेने के लिए नागौर में लगी कतार
नागौर

लोकार्पण के बाद बंद पड़ी एनएच की स्ट्रीट लाइटें शुरू

बालोद जिला मुख्यालय से गुजरने वाले नेशनल हाइवे पर लोकार्पण के 21 दिन बाद आखिरकार अंधेरा छंट गया है। आधी-अधूरी तैयारी के बीच जिन स्ट्रीट लाइटों का उद्घाटन किया गया था, वे अब नियमित रूप से जलने लगी हैं।
Exclusive

ये कैसी शिक्षा : गांवों में असाक्षर महिलाओं से पीछे शहर की पढ़ी-लिखी माताएं, बच्चों को कम करवा रहीं स्तनपान

Breastfeeding, Exclusive Breastfeeding, Infant Health, N
नागौर

छोटी उम्र में ही बन रहे अपराधी, हत्या से लेकर लूट तक में बढ़ी नाबालिगों की संलिप्तता

Delhi Juvenile Crime
नागौर

84.53 लाख की सड़क में चलना मुश्किल और बिना सरिया के बनी नाली पहली बारिश में टूटी

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्यों की पोल खुल गई है। मोंगरी से भाठापारा तक 1.80 किमी सड़क के निर्माण में अनियमितता और गुणवत्ताहीन काम सामने आया है।
Exclusive
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.