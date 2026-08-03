बीएसपी की ‘निगरानी’ पर निगरानी

भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) के सीसीटीवी कैमरों की खरीदी और रख-रखाव से जुड़े कामकाज में कथित अनियमितताओं की शिकायत के बाद विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है। शिकायत में दस्तावेज भी संलग्न किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर टेलीकॉम विभाग के तीन अधिकारियों से पूछताछ की गई है। जांच शुरू होने के बाद विभाग में हलचल तेज हो गई है। वहीं एक कर्मचारी को दूसरे विभाग भेजे जाने और विभागीय पुनर्गठन की कवायद को भी इसी घटनाक्रम से जोडकऱ देखा जा रहा है। बीएसपी ने सीसीटीवी सिस्टम के रख-रखाव का काम तीन वर्ष के लिए कम्प्यूटर नेटवर्क सर्विस एजेंसी को सौंप रखा है। संयंत्र में लगे कैमरों की कीमत उनके मॉडल के अनुसार लगभग 40 हजार रुपए से लेकर एक लाख रुपए तक बताई जाती है।