बालोद-दल्लीराजहरा मार्ग पर 8-लेन टोल प्लाजा जल्द होगा शुरू, कार के लिए 50 रुपए शुल्क संभावित, देखें रेट

बालोद-दल्लीराजहरा मार्ग पर बना 8-लेन टोल प्लाजा करीब एक वर्ष से तैयार है और अब इसके संचालन की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। एनएचएआई द्वारा एजेंसी चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जुलाई या अगस्त से टोल वसूली शुरू हो सकती है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कार और जीप के लिए 50 रुपये टोल शुल्क संभावित है, जबकि स्थानीय वाहन मालिकों को मासिक पास की सुविधा मिल सकती है। फिलहाल टोल वसूली शुरू होने की तारीख और अंतिम शुल्क दरों की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।