10 हजार पौधे बांटे, 125 हेलमेट दिए, गुरुर के जयंत किरी बना रहे बदलाव की नई कहानी

Chhattisgarh Green Hero(photo-patrika)
Chhattisgarh Green Hero: आज के दौर में जहां अधिकांश लोग अपने हर छोटे-बड़े कार्य को सोशल मीडिया पर साझा करने में पीछे नहीं रहते, वहीं बालोद जिले के गुरुर निवासी समाजसेवी और पर्यावरण प्रेमी जयंत किरी पिछले 25 वर्षों से बिना किसी प्रचार-प्रसार के पर्यावरण संरक्षण और समाजसेवा का ऐसा अभियान चला रहे हैं, जिसने हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। पेड़ लगाना उनके लिए सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी है। यही कारण है कि अब तक वे 10 हजार से अधिक फलदार और छायादार पौधों का निःशुल्क वितरण कर चुके हैं। वहीं सड़क सुरक्षा, दिव्यांगजनों की सहायता और जनसुविधाओं के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं।
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