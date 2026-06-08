8 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

10 हजार पौधे बांटे, 125 हेलमेट दिए, गुरुर के जयंत किरी बना रहे बदलाव की नई कहानी

Chhattisgarh Green Hero: बालोद जिले के गुरुर निवासी समाजसेवी और पर्यावरण प्रेमी जयंत किरी पिछले 25 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण और समाजसेवा के मिशन में जुटे हैं। वे अब तक 10 हजार से अधिक पौधों का निःशुल्क वितरण कर चुके हैं।

3 min read
Google source verification

बालोद

image

Shradha Jaiswal

Jun 08, 2026

Chhattisgarh Green Hero

Chhattisgarh Green Hero(photo-patrika)

Chhattisgarh Green Hero: आज के दौर में जहां अधिकांश लोग अपने हर छोटे-बड़े कार्य को सोशल मीडिया पर साझा करने में पीछे नहीं रहते, वहीं बालोद जिले के गुरुर निवासी समाजसेवी और पर्यावरण प्रेमी जयंत किरी पिछले 25 वर्षों से बिना किसी प्रचार-प्रसार के पर्यावरण संरक्षण और समाजसेवा का ऐसा अभियान चला रहे हैं, जिसने हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। पेड़ लगाना उनके लिए सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी है। यही कारण है कि अब तक वे 10 हजार से अधिक फलदार और छायादार पौधों का निःशुल्क वितरण कर चुके हैं। वहीं सड़क सुरक्षा, दिव्यांगजनों की सहायता और जनसुविधाओं के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

India Internet Shutdown : भारत “ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन कैपिटल”; जम्मू कश्मीर ‘जैसा’ राजस्थान, $1.3B का नुकसान

India Internet Bans, India Internet shutdowns, Internet shutdowns in Rajasthan,
Patrika Special News

Global Terrorism: UN में भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब, आंकड़ों ने भी उतारा पाक का ‘आतंकी नकाब’

Pakistan Terrorism Report Terrorism Ranking Global Terrorism Index
Patrika Special News

रील कल्चर नहीं, रियल लाइफ से जन्मेगा साहित्य, पत्रिका इंटरव्यू में आलोक श्रीवास्तव ने कही बड़ी बात

Aalok Shrivastav interview
Patrika Special News

Paper Leak: पेपर लीक से 3.86 करोड़ युवाओं के टूटे सपने! यूपी-राजस्थान टॉप पर, इंसाफ के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई

NEET Paper Leak Exam Scam India
Patrika Special News

FSSAI की रोक के बाद बड़ा सवाल: भारत के 4.5 मिलियन टन पेपर वेस्ट का क्या करें? जलाना या फेंकना कितना सही?

Paper Waste In India, Paper Waste proper recycling, Paper Waste danger,
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.