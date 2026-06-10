छत्तीसगढ़ इन गांवों के 150 किसानों से ली जाएगी जमीन, बनाएंगे नई सड़क, बालोद में काम शुरू

लोक निर्माण विभाग के मुताबिक सर्वे, भूअर्जन मुआवाजा, फारेस्ट व विद्युत विभाग के कार्यों सहित 23 करोड़ 86 लाख रुपए का स्टीमेट शासन को भेजा गया है। बायपास दो फेस में बनेगा। प्रथम चरण में सर्वे व मुआवजा प्रक्रिया और दूसरे चरण में सडक़ निर्माण का कार्य किया जाएगा। सडक़ के बीचोंबीच डिवाइडर भी बनेगा। बायपास निर्माण की मांग कई वर्षों से हो रही है। मुख्य उद्देश्य दल्लीराजहरा शहर के अंदर से गुजर रहे मालवाहक व माइंस की गाडिय़ों को सुरक्षित आवागमन उपलब्ध कराना है। इन वाहनों से शहर के भीतर दुर्घटनाएं हो रही है। शहर में लग रहे जाम से मुक्ति दिलाने के लिए बायपास निर्माण की मांग की जा रही है।