बालोद में मलेरिया का अलर्ट! 25 मरीज मिले, 30 संवेदनशील गांवों में DDT छिड़काव शुरू

Chhattisgarh Malaria News: बालोद जिले में मलेरिया के मरीज मिलने लगे हैं। जुलाई महीने में ही मलेरिया के १5 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इस बार मलेरिया संवेदनशील क्षेत्र डौंडी, डौंडीलोहारा व बालोद क्षेत्र के लोग मलेरिया के शिकार हो रहे हैं। डौंडी के जंगल क्षेत्र के गांवों में गुरुवार को मलेरिया विभाग की टीम निरीक्षण करने पहुंची और लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए। घरों में रखे कूलरों में लंबे समय तक भरे पानी को खाली कराया जा रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि बीते साल जिले में मलेरिया के 126 मामले सामने आए थे। वहीं इस साल अभी तक 25 मामले सामने आ चुके हैं।