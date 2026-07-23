एक शिक्षक के भरोसे 34 स्कूल, बालोद में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल, भड़के ने लोगों ने की तालाबंदी

Balod Newews: बालोद जिले में नया शिक्षण सत्र डेढ़ माह पहले शुरू हुआ, लेकिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण पालकों में रोष है। अब तक 4 स्कूलों में तालाबंदी हो चुकी है। 24 जुलाई को मुल्ले में तालाबंदी की चेतावनी दी गई है। सबसे अधिक गंभीर स्थिति प्राथमिक स्कूलों की है। शिक्षा विभाग के मुताबिक जिले में सहायक शिक्षकों के लगभग 2400 पद स्वीकृत हैं। इसमेें से लगभग एक हजार पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने शासन ने कोई ठोस प्रयास नहीं किए हैं। इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं अटैचमेंट में कार्यरत शिक्षक अपनी मूल शाला में अब नहीं लौटे हैं।