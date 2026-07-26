Kargil Vijay Diwas 2026: घायल इतने आते थे कि स्ट्रेचर कम पड़ जाते थे, बालोद के जवानों ने सुनाई कारगिल युद्ध की अनसुनी कहानी

उन्होंने बताया कि उनके कैंप के पास स्थित 'दाह' गांव के चरवाहे रोजाना अपने मवेशियों को पहाड़ियों पर चराने ले जाते थे, लेकिन कई दिनों से मवेशी वापस नहीं लौट रहे थे। इस बात की जानकारी चरवाहे ने सेना को दी। सूचना मिलते ही अधिकारियों ने गश्ती दल को इलाके की जांच के लिए भेजा। जब जवान ऊंची पहाड़ियों तक पहुंचे तो वहां पाकिस्तानी सेना और घुसपैठिए पहले से ही मोर्चा संभाले बैठे मिले। इसके बाद भारतीय सेना ने बड़े स्तर पर ऑपरेशन शुरू किया और 60 दिनों तक चले भीषण युद्ध के बाद दुश्मनों को खदेड़कर कारगिल की चोटियों पर दोबारा तिरंगा फहराया।