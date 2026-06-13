18 जून को सामूहिक अवकाश, रायपुर नगर निगम कर्मचारियों ने की घोषणा, जानें वजह

Raipur Municipal Corporation Employees Strike: नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी संघ पुरानी पेंशन योजना लागू करने सहित अन्य मांगों के निराकरण में कोई निर्णय नहीं होने पर आक्रोशित हैं। 15 से 17 जून तक काली पट्टी लगाकर विरोध व्यक्त करेंगे और 18 जून को सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। यह उनका काम बंद कलम बंद आंदोलन होगा।