June 2026 Holiday List: जून में स्कूल, बैंक और सरकारी छुट्टियां कब-कब, यहां देखें पूरी हॉलिडे लिस्ट

छत्तीसगढ़ में गर्मी की छुट्टियों के बाद जून महीने से स्कूलों में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में छात्रों के लिए राहत की बात यह है कि स्कूल खुलने के बाद भी जून में कई वैकल्पिक और सरकारी छुट्टियां पड़ने वाली हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जून 2026 में स्कूल, बैंक और सार्वजनिक अवकाश कितने दिन रहने वाले हैं और किन-किन तारीखों में छुट्टी मिलेगी।