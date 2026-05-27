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Water Tanker Accident: स्कूल जाते वक्त बड़ा हादसा, रायपुर में टैंकर की चपेट में आया मासूम छात्र

Chhattisgarh Accident News: राजधानी रायपुर के सड्डू इलाके में स्कूल जा रहे 15 वर्षीय छात्र को तेज रफ्तार पानी टैंकर ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

May 27, 2026

Water Tanker Accident

स्कूल जाते वक्त बड़ा हादसा (photo source- Patrika)

Water Tanker Accident: राजधानी रायपुर के सड्डू इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सभी को झकझोर दिया है। स्कूल जा रहे 15 वर्षीय छात्र महावीर शर्मा को तेज रफ्तार पानी टैंकर ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें हादसे का भयावह मंजर साफ दिखाई देता है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई, जबकि टैंकर चालक वाहन लेकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है।

Water Tanker Accident: घटना के बाद भागा ड्राइवर

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद टैंकर चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। पुलिस ने इलाके के और CCTV फुटेज खंगालने शुरू किए हैं। सामने आए वीडियो में हादसे से कुछ सेकेंड पहले एक बाइक सवार भी नजर आ रहा है। पुलिस को शक है कि बाइक की हलचल के कारण बच्चा अचानक टैंकर के सामने आ गया हो।

ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस

जांच में यह भी सामने आया है कि हादसे के बाद सबसे पहले वही अज्ञात बाइक सवार मौके पर पहुंचा था। महावीर शर्मा सड्डू के LIG सेक्टर-1 का रहने वाला है। पुलिस फरार टैंकर और चालक की तलाश में जुटी हुई है।

Water Tanker Accident: रायपुर सड़क हादसा

राजधानी रायपुर में सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में चिंता का विषय रही हैं, खासकर भारी वाहनों की तेज रफ्तार और लापरवाही से होने वाले हादसे। सड्डू क्षेत्र, जो एक रिहायशी और स्कूलों के आसपास का इलाका है, वहां सुबह के समय विद्यार्थियों और आम लोगों की आवाजाही काफी अधिक रहती है।

इसी इलाके में हाल ही में 15 वर्षीय स्कूली छात्र की पानी टैंकर से कुचलकर मौत की घटना सामने आई है, जिसने एक बार फिर सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना CCTV में कैद होने के बाद मामला और गंभीर हो गया है।

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Published on:

27 May 2026 12:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Water Tanker Accident: स्कूल जाते वक्त बड़ा हादसा, रायपुर में टैंकर की चपेट में आया मासूम छात्र

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