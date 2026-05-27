Water Tanker Accident: स्कूल जाते वक्त बड़ा हादसा, रायपुर में टैंकर की चपेट में आया मासूम छात्र

Water Tanker Accident: राजधानी रायपुर के सड्डू इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सभी को झकझोर दिया है। स्कूल जा रहे 15 वर्षीय छात्र महावीर शर्मा को तेज रफ्तार पानी टैंकर ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें हादसे का भयावह मंजर साफ दिखाई देता है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई, जबकि टैंकर चालक वाहन लेकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है।