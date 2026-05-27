बिहार-तेलंगाना-छत्तीसगढ़ के यात्रियों को बड़ी सौगात, रेलवे ने चलाई चर्लापल्ली–दानापुर स्पेशल ट्रेन

छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के लिए यह रूट विशेष रूप से अहम है क्योंकि यहां से बड़ी संख्या में लोग काम, शिक्षा और पारिवारिक कारणों से बिहार और दक्षिण भारत की ओर यात्रा करते हैं। नियमित ट्रेनों में सीट की कमी और लंबी वेटिंग लिस्ट की समस्या को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों की मांग हर साल बढ़ जाती है। इस तरह यह स्पेशल ट्रेन गर्मियों में यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने और रेलवे नेटवर्क पर बढ़ते दबाव को संतुलित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।