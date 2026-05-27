बिहार-तेलंगाना-छत्तीसगढ़ के यात्रियों को बड़ी सौगात, रेलवे ने चलाई चर्लापल्ली–दानापुर स्पेशल ट्रेन

चर्लापल्ली–दानापुर स्पेशल ट्रेन (Photo source- Patrika)
Summer Special Train: गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दक्षिण मध्य रेलवे ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रेलवे ने चर्लापल्ली से दानापुर के बीच एक फेरा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जो बिहार, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।
यह स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 07089 चर्लापल्ली–दानापुर स्पेशल के रूप में 27 मई 2026, बुधवार को दोपहर 1 बजे चर्लापल्ली स्टेशन से रवाना होगी। यह ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग पर कई प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी।
रेलवे द्वारा जारी समय-सारणी के अनुसार यह ट्रेन छत्तीसगढ़ और मध्य भारत के महत्वपूर्ण स्टेशनों से होकर गुजरेगी।
यह ट्रेन शाम 8:10 बजे चांदाफोर्ट पहुंचेगी, जहां 2 मिनट का ठहराव रहेगा और 8:12 बजे आगे रवाना होगी। इसके बाद रात 11:45 बजे यह गोंदिया पहुंचेगी, जहां 10 मिनट का स्टॉपेज रहेगा और 11:55 बजे प्रस्थान करेगी।
रात 12:40 बजे बालाघाट जंक्शन पर पहुंचकर यह दो मिनट रुकेगी और आगे बढ़ेगी। इसके बाद नैनपुर स्टेशन पर रात 2:20 बजे पहुंचकर 2:22 बजे रवाना होगी। यात्रा जारी रखते हुए यह ट्रेन अगले दिन रात 11:55 बजे दानापुर पहुंचेगी।
यह स्पेशल सेवा खासतौर पर ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए शुरू की गई है, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को कंफर्म सीट मिलने में आसानी होगी और यात्रा सुगम बनेगी।
रेलवे प्रशासन के अनुसार इस ट्रेन में कुल 24 आईसीएफ कोच लगाए जाएंगे। इनमें शामिल हैं— 3 एसी टू टियर कोच, 5 एसी थ्री टियर कोच, 10 स्लीपर कोच, 4 सामान्य द्वितीय श्रेणी कोच, 2 एसएलआर कोच। रेलवे का यह कदम न सिर्फ यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि छुट्टियों के दौरान होने वाली भीड़भाड़ को भी काफी हद तक नियंत्रित करेगा।
छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के लिए यह रूट विशेष रूप से अहम है क्योंकि यहां से बड़ी संख्या में लोग काम, शिक्षा और पारिवारिक कारणों से बिहार और दक्षिण भारत की ओर यात्रा करते हैं। नियमित ट्रेनों में सीट की कमी और लंबी वेटिंग लिस्ट की समस्या को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों की मांग हर साल बढ़ जाती है। इस तरह यह स्पेशल ट्रेन गर्मियों में यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने और रेलवे नेटवर्क पर बढ़ते दबाव को संतुलित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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