समर वेकेशन में सफर आसान! रेलवे ने बढ़ाई सुविधाएं, 13 Special Train शुरू, रद्द ट्रेनों की भरपाई करेगा रेलवे(photo-patrika)
CG Special Train: छत्तीसगढ़ के रायपुर गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जाने वालों की समस्याओं को देखते हुए रेलवे कन्फर्म सीट उपलब्ध कराने के लिए ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनें चलाएगा। वहीं, विशेष ट्रेनों से रद्द ट्रेनों की भरपाई की योजना है। चुनावी राज्य प. बंगाल के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी-शालीमार के लिए 08865 नंबर के साथ साप्ताहिक ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन 27 अप्रैल को शाम 5.10 बजे इतवारी से रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 2 बजे शालीमार पहुंचेगी।
वहीं, ट्रेन नंबर 08866 28 अप्रैल को शालीमार से शाम 6 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 9.20 बजे रायपुर आएगी। दोपहर 3.35 बजे यह ट्रेन इतवारी पहुंचेगी। इस गाड़ी का ठहराव गोंदिया, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, चांपा, रायगढ़, झारसुगुड़ा, राउरकेला, चक्रधरपुर, टाटानगर और खड्गपुर स्टेशनों पर है।
