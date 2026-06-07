रील कल्चर नहीं, रियल लाइफ से जन्मेगा साहित्य, पत्रिका इंटरव्यू में आलोक श्रीवास्तव ने कही बड़ी बात

पत्रिका इंटरव्यू में आलोक श्रीवास्तव (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर@ ताबीर हुसैन। Aalok Shrivastav interview: नई पीढ़ी के रचनाकारों के लिए साहित्य की गहराई और संवेदना पर जोर देते हुए प्रसिद्ध लेखक और शायर आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि जेन जी को अब मोबाइल स्क्रीन और सोशल मीडिया की रील संस्कृति से बाहर निकलकर वास्तविक जीवन को करीब से देखना होगा। उनके अनुसार, साहित्य केवल कल्पना का खेल नहीं है, बल्कि यह जीवन के अनुभवों, संघर्षों और मानवीय भावनाओं की सच्ची अभिव्यक्ति है।
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