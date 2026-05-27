Chhattisgarh Political: MLA रेणुका सिंह का वायरल ऑडियो बना सियासी तूफान, भूपेश बघेल बोले- दिल की बात जुबां पर आ गई

सोशल मीडिया पर वायरल हुए पहले ऑडियो में कथित तौर पर यह कहा गया कि अगली बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और भूपेश बघेल फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं दूसरे ऑडियो क्लिप में भाजपा जिला महामंत्री मनोज साहू के खिलाफ टिप्पणी सुनाई दे रही है। बताया जा रहा है कि मनोज साहू ने सुशासन तिहार कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के सामने विधायक रेणुका सिंह की शिकायत की थी। इन दोनों ऑडियो के सामने आने के बाद भाजपा के भीतर नाराजगी और गुटबाजी की चर्चा तेज हो गई। सोशल media पर भी इसे लेकर जमकर बहस छिड़ गई।