तय समय पर 50 प्रतिशत काम नहीं करने पर ठेका निरस्त

Chhattisgarh News: बालोद जिले के जगन्नाथपुर से दरबारीनवागांव तक सड़क निर्माण तय समय पर पूरा नहीं करने पर लोक निर्माण विभाग ने ठेका कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन राजनांदगांव से अनुबंध निरस्त कर दिया। अब नए सिरे से बचे कार्य का रीटेंडर होगा और सड़क का निर्माण पूरा कराया जाएगा। अनुबंध निरस्त करने से पहले लोकनिर्माण विभाग की कार्यपालन अभियंता पूर्णिमा चंद्रा ने ठेका कंपनी के लोगों को फटकार भी लगाई। ठेकेदार की लापरवाही की वजह से पक्की सड़क के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। सड़क निर्माण शुरू होने से ग्रामीणों में खुशी थी। अब काम बंद होने से ग्रामीण परेशान हैं।