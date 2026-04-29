Russian Citizens Arrested: पुलिस की बड़ी कार्रवाई, वीजा के बिना गोवा में रह रहे 6 रूसी नागरिक पकड़े

जांच के दौरान पुलिस टीम ने किराए पर घर देने वाले या होटल मालिकों को फॉर्म-3, फॉर्म-C की आवश्यकताओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी। जांच टीम ने कहा कि विदेशी नागरिकों के आगमन या चेक-इन की जानकारी 24 घंटे के भीतर जमा करनी होगी, सभी विवरण सही और पूर्ण रूप से दर्ज होने चाहिए। प्रस्थान या चेक-आउट की जानकारी भी 24 घंटे के भीतर अपडेट करनी होगी। यह आवश्यकता OCI कार्ड धारकों और विदेशियों के साथ आने वाले नाबालिग बच्चों पर भी लागू होती है। FRRO ने सभी आवास प्रदाताओं से समय पर और सटीक अनुपालन सुनिश्चित न करने पर कानून के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है।