Tamil Nadu Exit Poll: तमिलनाडु में चुनाव हुआ रोमांचक, इस एग्जिट पोल में एक्टर विजय ने मारी बाजी, DMK-BJP को पछाड़ा

तमिलनाडु चुनाव अब पूरी तरह से रोमांचक हो गया है। एक एग्जिट पोल में विजय का बड़ा धमाका देखने को मिला है। एक्सिस माई इंडिया ने टीवीके को 98-120 सीटें दीं हैं। इसमें एमके स्टालिन काफी पीछे हैं। सीएम फेस में विजय आगे नजर आ रहे हैं। जानिए डीएमके और एआईएडीएमके की स्थिति क्या है।