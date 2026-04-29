बेंगलुरु में बड़ा हादसा: दीवार गिरने से 7 की मौत, CM सिद्धारमैया ने किया 5 लाख मुआवजे का ऐलान

इस बीच, केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने बेंगलुरु में भारी बारिश के दौरान बोवरिंग अस्पताल की बाहरी दीवार गिरने से बच्चों समेत सात लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। एक बयान में कुमारस्वामी ने कहा कि इस दिल दहला देने वाली घटना ने उन्हें बहुत ज़्यादा विचलित कर दिया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और राज्य सरकार से आग्रह किया कि घायलों को सभी ज़रूरी आपातकालीन उपचार दिया जाए और उनके परिवारों को उचित सहायता दी जाए। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की।