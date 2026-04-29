बेंगलुरु में बड़ा हादसा: दीवार गिरने से 7 की मौत, CM सिद्धारमैया ने किया 5 लाख मुआवजे का ऐलान

CM Siddaramaiah
Bengaluru Wall Collapse Deaths: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया। शिवाजीनगर में भारी बारिश के बाद सरकारी बोवरिंग अस्पताल की एक बाहरी दीवार गिरने से तीन बच्चों समेत सात लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मौके पर पहुंचे और कथित लापरवाही को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई।
मुआवजे का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि घायलों का मुफ़्त इलाज सुनिश्चित किया जाए। बाद में मुख्यमंत्री ने बोवरिंग अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का दौरा किया और डॉक्टरों को निर्देश दिया कि इस घटना में घायल हुए लोगों को उचित चिकित्सा सुविधा दी जाए।
सिद्धारमैया ने इस दुखद घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और अधिकारियों से पूछा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए थे। उन्होंने पूछा कि क्या पुरानी दीवार की हालत का निरीक्षण किया गया था और विभागों के बीच तालमेल की कमी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर पर्याप्त सावधानियां बरती गई होतीं तो इस दुर्घटना से बचा जा सकता था, और अधिकारियों को उनकी लापरवाही के लिए फटकार लगाई।
यह घटना बोवरिंग अस्पताल के पास हुई, जहां कथित तौर पर दीवार उन रेहड़ी-पटरी वालों और अन्य लोगों पर गिर गई, जिन्होंने बारिश से बचने के लिए वहां शरण ली थी। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस दुखद घटना में सात लोगों की जान चली गई। सिद्धारमैया ने बोवरिंग अस्पताल का दौरा किया और दीवार गिरने वाली जगह का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से पूरी जानकारी ली और सभी संबंधित अधिकारियों को मौके पर मौजूद रहने का निर्देश दिया। इस घटना पर गुस्सा जताते हुए उन्होंने दीवार गिरने की तत्काल जांच के आदेश दिए।
इस बीच, केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने बेंगलुरु में भारी बारिश के दौरान बोवरिंग अस्पताल की बाहरी दीवार गिरने से बच्चों समेत सात लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। एक बयान में कुमारस्वामी ने कहा कि इस दिल दहला देने वाली घटना ने उन्हें बहुत ज़्यादा विचलित कर दिया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और राज्य सरकार से आग्रह किया कि घायलों को सभी ज़रूरी आपातकालीन उपचार दिया जाए और उनके परिवारों को उचित सहायता दी जाए। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की।
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