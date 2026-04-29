Tamil Nadu Exit Polls: तमिलनाडु में DMK गठबंधन को बढ़त के संकेत, केरल में UDF आगे, के. सुरेश बोले-‘जनता हमारे साथ है’

एग्जिट पोल के रुझानों में तमिलनाडु में DMK गठबंधन को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि अलग-अलग एजेंसियों के आंकड़ों में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर रुझान DMK के पक्ष में बताए जा रहे हैं। कांग्रेस, जो DMK गठबंधन का हिस्सा है, भी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है।