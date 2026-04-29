Tamil Nadu Exit Polls: तमिलनाडु में DMK गठबंधन को बढ़त के संकेत, केरल में UDF आगे, के. सुरेश बोले-‘जनता हमारे साथ है’

Tamil Nadu Exit Polls (Image: ANI)
Tamil Nadu Exit Polls: तमिलनाडु और केरल विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल सामने आने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस सांसद के. सुरेश ने दावा किया है कि तमिलनाडु में DMK के नेतृत्व वाला गठबंधन स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगा।
के. सुरेश ने कहा तमिलनाडु की जनता DMK गठबंधन के साथ है। गठबंधन को आरामदायक बहुमत मिलेगा और एम.के. स्टालिन फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं।
एग्जिट पोल के रुझानों में तमिलनाडु में DMK गठबंधन को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि अलग-अलग एजेंसियों के आंकड़ों में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर रुझान DMK के पक्ष में बताए जा रहे हैं। कांग्रेस, जो DMK गठबंधन का हिस्सा है, भी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है।
केरल में भी एग्जिट पोल कांग्रेस-नीत UDF के पक्ष में जाते दिख रहे हैं।
केरल में आमतौर पर हर पांच साल में सत्ता बदलने की परंपरा रही है, लेकिन 2021 में पिनाराई विजयन के नेतृत्व में LDF ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। इस बार एग्जिट पोल संकेत दे रहे हैं कि राज्य में फिर सत्ता परिवर्तन हो सकता है और UDF वापसी कर सकता है।
केरल में 9 अप्रैल को मतदान हुआ, जहां करीब 78.27% वोटिंग दर्ज की गई। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान हुआ। दोनों राज्यों समेत कई राज्यों के चुनाव परिणाम 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे। फिलहाल ये एग्जिट पोल केवल अनुमान होते हैं। अंतिम नतीजे आधिकारिक मतगणना के बाद ही तय होंगे।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग