साल 2030 तक चंद्रमा पर रहने लगेंगे इंसान! अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी ने किया दावा, लूनर बेस तैयार कर रहीं कंपनियां

डायलन टेलर ने कहा कि मैक्स स्पेस के CEO सलीम मियां (Saleem Miyan) ने कहा कि उनका लक्ष्य ऐसे टिकाऊ और आर्थिक रूप से व्यवहार्य आवास विकसित करना है, जो चांद पर पहुंचने भर के लिए नहीं, बल्कि वहां लंबे समय तक रहने के लिए डिजाइन किए गए हों। स्पेसएक्स का सेल्फ-ग्रोइंग शहरइस बीच, स्पेसएक्स (SpaceX) भी चांद पर एक सेल्फ-ग्रोइंग सिटी (स्वयं विकसित होने वाला शहर) बनाने की योजना पर काम कर रहा है। एलन मस्क ने दावा किया है कि यह शहर 10 साल से भी कम समय में तैयार हो सकता है। मस्क ने हाल ही में कहा कि मार्स के बजाय फिलहाल चांद पर तेजी से बस्ती बसाने को प्राथमिकता दी जा रही है।