होर्मुज स्ट्रेट से अमेरिकी नाकेबंदी हटाने के लिए ट्रंप ने रखी शर्त, परमाणु समझौते को बताया ज़रूरी

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच सीज़फायर तो चल रहा है, लेकिन तनाव बरकरार है। शर्तों पर सहमति न बन पाने की वजह से दोनों देशों में समझौता नहीं हो पा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की लगातार धमकियों और नाकेबंदी की वजह से ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को फिर से बंद कर दिया है। ईरान ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए अमेरिका को अपनी नाकेबंदी हटानी होगी, मिडिल ईस्ट में युद्ध (ईरान और लेबनान के खिलाफ) को खत्म करना होगा और ईरान के परमाणु प्रोग्राम के मुद्दे पर भविष्य में डिप्लोमैटिक तौर पर चर्चा के लिए तैयार होना होगा। ट्रंप ने ईरान की इन शर्तों पर असहमति जताई है और अब एक बड़ी बात कह दी है।