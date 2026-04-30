ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर 90 मिनट हुई बातचीत, ईरान युद्ध समेत इन मुद्दों पर हुई चर्चा

Donald Trump Vladimir Putin Talk: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच करीब 90 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच ईरान युद्ध, यूक्रेन संघर्ष और होटल हिल्टन में हाल ही में हुई गोलीबारी की घटना जैसे कई मुद्दों पर बातचीत हुई। क्रेमलिन ने इस बातचीत को दोस्ताना और प्रोफेशनल बताया है।