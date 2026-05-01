क्या अमेरिकी संसद से भी बड़े हो गए डोनाल्ड ट्रंप? ईरान को लेकर व्हाइट हाउस के इस फैसले ने चौंकाया!

विपक्षी डेमोक्रेट्स और मानवाधिकार समर्थकों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उनका मानना है कि यह संविधान का सीधा उल्लंघन है और राष्ट्रपति को असीमित युद्ध शक्तियां देना खतरनाक साबित हो सकता है। अब आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या व्हाइट हाउस सच में ईरान पर कोई नया सैन्य अभियान शुरू करता है? इसके अलावा, इस कानूनी पेच के खिलाफ डेमोक्रेट्स सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं या नहीं, इस पर भी नजर रहेगी।

इस खबर का सीधा असर ग्लोबल मार्केट पर पड़ सकता है। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने की आशंका से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल सकता है, जिसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।