अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जल्द जाएंगे चीन, ईरान मुद्दे पर हो सकती है अहम बातचीत

राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान के साथ बातचीत गुप्त रूप से जारी है। उन्होंने कहा, इन वार्ताओं के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता भी जताई, लेकिन यह दावा किया कि तेहरान समझौता करना चाहता है। साथ ही उन्होंने माना कि आर्थिक प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। सैन्य कार्रवाई को लेकर ट्रंप ने स्पष्ट रुख नहीं अपनाया, लेकिन बड़े हमलों की संभावना को कम बताया। दूसरी ओर अमेरिकी कांग्रेस के साथ उनका टकराव जारी है, जहां युद्ध शक्तियों को सीमित करने की मांग उठ रही है। रक्षा विभाग का मानना है कि मौजूदा युद्धविराम 1973 के कानून के तहत समयसीमा को रोकता है, लेकिन विपक्षी नेता इस बात से सहमत नहीं है।