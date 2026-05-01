Donald Trump का बड़ा दावा: ईरान की नेवी-एयर फोर्स पूरी तरह खत्म, Iran ने भी दी अंजाम भुगतने की धमकी

इस बीच एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान से तनाव के दौरान इजरायल ने संयुक्त अरब अमीरात को अपना लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम ‘आयरन बीम’ और ‘स्पेक्ट्रो’ सर्विलांस सिस्टम भेजा था। इजरायल ने आयरन डोम भी UAE में तैनात किया और अपने सैनिकों को वहां भेजा। यह कदम दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों को दिखाता है।ईरान के लंदन दूतावास ने ब्रिटेन में हिंसा से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है और इसे “फर्जी प्रचार” बताया है।ट्रंप का कहना है कि ईरान डील करने के लिए बेताब है, लेकिन तेहरान की चेतावनी से साफ है कि मध्य पूर्व में तनाव अभी कम होने वाला नहीं है। दुनिया अब देख रही है कि अगले कुछ दिनों में स्थिति किस तरफ जाती है, बातचीत की तरफ या और ज्यादा संघर्ष की तरफ।