ट्रंप की सीधी धमकी, कहा- तूफान आ रहा है, कोई रोक नहीं पाएगा, ईरान बोला- हार्ट अटैक आ जाएगा

बातचीत के दौरान पुतिन ने ईरान के साथ युद्धविराम बढ़ाने के फैसले का समर्थन किया और तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर अपनी ओर से कुछ प्रस्ताव रखे। बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि रूस कुछ समय पहले तक समझौते के लिए तैयार था, लेकिन कुछ लोगों ने उसके लिए यह मुश्किल बना दिया। रूस-यूक्रेन विवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को सुलझाने को लेकर उम्मीद जताई और संकेत दिया कि जल्द समझौता हो सकता है। हालांकि, पुतिन ने यूक्रेन पर आतंकवादी तरीकों का सहारा लेने का आरोप लगाया।