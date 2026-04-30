लेबनान में बिछीं 9 लाशें, इजरायल ने मचाया कोहराम! उधर ईरान ने अमेरिका को सरेआम दी खौफनाक चुनौती

इजरायल ने लेबनान के दक्षिणी और सीमावर्ती क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए अपने हवाई हमले काफी तेज कर दिए हैं। इन हमलों में रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। मलबे में तब्दील हो चुकी इमारतों से 9 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि कई अन्य के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। इजरायल का दावा है कि वह आतंकी ठिकानों को नष्ट कर रहा है, लेकिन इन हमलों में आम नागरिकों की जान जाने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश और चिंता बढ़ गई है। आसमान से बरसते बारूद ने लेबनान में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है।