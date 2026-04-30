30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

लेबनान में बिछीं 9 लाशें, इजरायल ने मचाया कोहराम! उधर ईरान ने अमेरिका को सरेआम दी खौफनाक चुनौती

Middle East: लेबनान पर इजरायल के ताजा हमलों में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं दूसरी ओर, ईरान ने अमेरिकी आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों का कड़ा मजाक उड़ाते हुए सीधे चुनौती दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Apr 30, 2026

Israel kills people in Lebanon

इजरायल ने लेबनान में कहर बरपाया। ( फोटो: सोशल मीडिया)

Airstrikes: मध्य पूर्व में तनाव अब अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। एक तरफ जहां इजरायली सेना लेबनान पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर कूटनीतिक मोर्चे पर भी भयंकर जुबानी जंग जारी है। ताजा घटनाक्रम में लेबनान के विभिन्न इलाकों में हुए इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इसी बीच, ईरान ने अमेरिका द्वारा बनाए जा रहे आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों के अभियान की कड़ी आलोचना करते हुए उसे पूरी तरह से बेअसर बताया है और अमेरिकी नीतियों का जमकर मजाक उड़ाया है।

लेबनान में मचा कोहराम, मलबे में तब्दील हुईं इमारतें

इजरायल ने लेबनान के दक्षिणी और सीमावर्ती क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए अपने हवाई हमले काफी तेज कर दिए हैं। इन हमलों में रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। मलबे में तब्दील हो चुकी इमारतों से 9 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि कई अन्य के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। इजरायल का दावा है कि वह आतंकी ठिकानों को नष्ट कर रहा है, लेकिन इन हमलों में आम नागरिकों की जान जाने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश और चिंता बढ़ गई है। आसमान से बरसते बारूद ने लेबनान में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है।

डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर ईरान का तीखा तंज

एक तरफ युद्ध के मैदान में खून बह रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान ने कूटनीतिक मंच पर अमेरिका को खुली चुनौती दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन द्वारा ईरान पर लगाए जा रहे भारी आर्थिक प्रतिबंधों और 'अधिकतम दबाव' वाले अभियान को तेहरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। ईरानी अधिकारियों ने वाशिंगटन की इन नीतियों का उपहास उड़ाते हुए स्पष्ट किया है कि कोई भी आर्थिक हथकंडा ईरान के पक्के इरादों को डिगा नहीं सकता। ईरान का साफ कहना है कि अमेरिका की ये धमकियां अब पुरानी और खोखली हो चुकी हैं।

महायुद्ध के मुहाने पर खड़ा मध्य पूर्व

इस दोहरे मोर्चे पर भड़के तनाव से पूरे मध्य पूर्व में एक व्यापक युद्ध छिड़ने की आशंका बहुत गहरी हो गई है। इजरायल और लेबनान के बीच बढ़ते हिंसक टकराव और अमेरिका-ईरान के बीच तीखी बयानबाजी से वैश्विक शांति को सीधा खतरा पैदा हो गया है। दुनिया भर की निगाहें अब इसी बात पर टिकी हैं कि क्या इस विनाशकारी युद्ध को किसी कूटनीतिक तरीके से रोका जा सकेगा या फिर हालात पूरी तरह से बेकाबू हो जाएंगे।

ट्रंप प्रशासन के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों पर ईरान की बेपरवाही

रक्षा और भू-राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि लेबनान में नागरिकों की मौत से हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच चल रहा संघर्ष और भी ज्यादा हिंसक रूप ले सकता है। वहीं, ट्रंप प्रशासन के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों पर ईरान की बेपरवाही यह साफ दर्शाती है कि तेहरान अब किसी भी दबाव के आगे झुकने और पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है।

लेबनान सरकार इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाने की तैzयारी कर रही

इस बड़े घटनाक्रम के बाद अब संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन बैठक और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की प्रतिक्रिया का इंतजार है। लेबनान सरकार इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रमुखता से उठाने की तैयारी कर रही है, जिस पर अमेरिका और इजरायल के अगले कूटनीतिक कदम निर्भर करेंगे।

तेल व्यापार पर बड़ा संकट आ सकता है

बहरहाल,इस युद्ध का सीधा और विनाशकारी असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ना तय है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव ऐसे ही बढ़ता रहा, तो 'हर्मुज जलडमरूमध्य' से होने वाले तेल व्यापार पर बड़ा संकट आ सकता है, जिससे पूरी दुनिया में रातों-रात महंगाई आसमान छूने लगेगी।








खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

30 Apr 2026 08:21 pm

Hindi News / World / लेबनान में बिछीं 9 लाशें, इजरायल ने मचाया कोहराम! उधर ईरान ने अमेरिका को सरेआम दी खौफनाक चुनौती

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान: ‘डिप्लोमेसी के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अमेरिका को छोड़नी होगी अपनी जिद’

Man walking past military honor guard
विदेश

नेपाल का यू-टर्न: ‘100 रुपए वाले नियम’ से पीछे हटी बालेन्द्र शाह सरकार, विरोध-प्रदर्शन के बाद बदला फैसला

Nepal government rolls back custom duty tax on Indian goods near India-Nepal border.
विदेश

'आत्मनिर्भर भारत' को मिला इटली का साथ: रक्षा क्षेत्र में तकनीक और सह-उत्पादन पर बनी बड़ी सहमति

India Italy Bilateral Military Cooperation Plan
विदेश

JPMorgan Scandal: महिला बॉस ने भारतीय कर्मचारी को ड्रग्स देकर किया यौन शोषण, दी धमकी

JP Morgan Executive Lorna Hajdini
विदेश

ईरान के नए सुप्रीम लीडर की ट्रंप को खुली धमकी, ‘समुद्र की गहराई में होगी अमेरिकियों की जगह’, बयान से बढ़ी हलचल

Mojtaba Khamenei
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.