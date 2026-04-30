30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान के नए सुप्रीम लीडर की ट्रंप को खुली धमकी, ‘समुद्र की गहराई में होगी अमेरिकियों की जगह’, बयान से बढ़ी हलचल

Iran Supreme Leader Statement 2026: ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा बयान दिया है। होर्मुज जलमार्ग, परमाणु कार्यक्रम और खाड़ी क्षेत्र को लेकर उनके रुख से क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के संकेत हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Apr 30, 2026

Mojtaba Khamenei

Mojtaba Khamenei (Image: Gemini)

Mojtaba Khamenei vs Trump: खाड़ी क्षेत्र में जारी तनाव के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि फारस की खाड़ी में अमेरिकियों की कोई जगह नहीं है, उनकी जगह समुद्र की गहराई में है। उनके इस बयान के बाद क्षेत्रीय तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

ट्रंप पर सीधा निशाना

मोजतबा खामेनेई ने अपने लिखित संदेश में कहा कि ईरान अपनी संप्रभुता और रणनीतिक क्षमताओं से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। उन्होंने अमेरिकी नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि बाहरी ताकतों को खाड़ी क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

हॉरमुज पर नियंत्रण को लेकर क्या बोला ईरान?

ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉरमुज (Strait of Hormuz) का नया प्रबंधन क्षेत्र में शांति लाएगा और दुश्मनों के दुरुपयोग को खत्म करेगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब यह रणनीतिक समुद्री मार्ग पहले से ही वैश्विक राजनीति का केंद्र बना हुआ है।

परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पर सख्त रुख

खामेनेई ने साफ कहा कि ईरान अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को राष्ट्रीय संपत्ति मानता है और इसकी रक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि देश की वैज्ञानिक, तकनीकी और सैन्य क्षमताएं ईरान की पहचान हैं और इन्हें किसी दबाव में कम नहीं किया जाएगा।

खाड़ी क्षेत्र को लेकर बड़ा दावा

अपने बयान में उन्होंने कहा कि भविष्य में फारस की खाड़ी का क्षेत्र अमेरिका से मुक्त होगा और यह क्षेत्र केवल यहां के लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए काम करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि दूर-दराज से आने वाली विदेशी ताकतों का इस क्षेत्र में कोई स्थान नहीं है।

तनाव बढ़ने के संकेत

इस तरह के तीखे बयान से अमेरिका और ईरान के बीच पहले से चल रहा तनाव और बढ़ सकता है। खासतौर पर हॉरमुज जलडमरूमध्य को लेकर किसी भी तरह का बदलाव वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर बड़ा असर डाल सकता है।

ये भी पढ़ें

ईरान ने तैनात किया नया हथियार, नेवी कमांडर ने दी धमकी, अमेरिका और इजरायल को आ जाएगा ‘हार्ट अटैक’
विदेश
Iran Israel America War

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Published on:

30 Apr 2026 06:06 pm

Hindi News / World / ईरान के नए सुप्रीम लीडर की ट्रंप को खुली धमकी, ‘समुद्र की गहराई में होगी अमेरिकियों की जगह’, बयान से बढ़ी हलचल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

JPMorgan Scandal: महिला बॉस ने भारतीय कर्मचारी को ड्रग्स देकर किया यौन शोषण, दी धमकी

JP Morgan Executive Lorna Hajdini
विदेश

US रक्षा मंत्री की पत्नी ने पहनी ऐसी ड्रेस, भड़क गए लोग! इंटरनेट पर छिड़ गई भयंकर बहस

Jennifer Rauchet Viral Dress
विदेश

क्या युद्ध खत्म करने वाले हैं ट्रंप? US मिलिट्री ने पेश किए 3 खौफनाक प्लान

war update
विदेश

King Charles का Donald Trump पर बड़ा तंज: अगर हम न होते तो अमेरिका में लोग French बोल रहे होते!

Donald Trump
विदेश

नेपाल एयरलाइंस ने जम्मू-लद्दाख को बताया पाकिस्तान का हिस्सा, भारी बवाल के बाद डिलीट करनी पड़ी पोस्ट

Nepal Airlines Map Controversy
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.