ईरान के नए सुप्रीम लीडर की ट्रंप को खुली धमकी, ‘समुद्र की गहराई में होगी अमेरिकियों की जगह’, बयान से बढ़ी हलचल

Mojtaba Khamenei vs Trump: खाड़ी क्षेत्र में जारी तनाव के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि फारस की खाड़ी में अमेरिकियों की कोई जगह नहीं है, उनकी जगह समुद्र की गहराई में है। उनके इस बयान के बाद क्षेत्रीय तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।