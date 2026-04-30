अमेरिकी रक्षा मंत्री की पत्नी ने पहनी ऐसी ड्रेस, देखते ही देखते इंटरनेट पर फोटो हुआ वायरल

Social Media: अमेरिकी राजनीति और वहां से जुड़े दिग्गजों की जीवनशैली अक्सर चर्चा का विषय रहती है। हाल ही में, सोशल मीडिया पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है और इस बार निशाने पर हैं अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की पत्नी जेनिफर रौशेट जेनिफर की ओर से हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पहनी गई ड्रेस ने इंटरनेट पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। एक तरफ जहां कुछ लोग इसे उनका निजी चुनाव और बेहतरीन फैशन सेंस बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का एक बड़ा वर्ग उनके इस पहनावे को राजनीतिक गरिमा के खिलाफ मान रहा है। यह मामला अब केवल फैशन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कूटनीतिक हलकों में भी इस पर कानाफूसी शुरू हो गई है।