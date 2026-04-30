डोनाल्ड ट्रंप के ‘जर्मन’ वाले ताने का शाही बदला! किंग चार्ल्स का वो बयान जिसने इंटरनेट पर मचा दिया तहलका

Oval Office: वाशिंगटन डीसी स्थित ओवल ऑफिस में आयोजित एक स्टेट डिनर के दौरान कूटनीति और मजाक का एक बेहद दिलचस्प नजारा दिखाई दिया। ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक ऐसा तंज कसा, जो अब पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। किंग चार्ल्स ने ट्रंप को याद दिलाते हुए कहा कि अगर ब्रिटेन नहीं होता, तो आज अमेरिका के लोग 'फ्रेंच' बोल रहे होते। यह बात सुन कर वहां मौजूद सभी लोग ठहाके लगाने लगे। दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली देशों के नेताओं के बीच इस तरह का हल्का-फुल्का संवाद सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बन गया है। आम जनता से लेकर बड़े-बड़े नेता इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।