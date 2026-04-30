नेपाल एयरलाइंस ने जम्मू-लद्दाख को बताया पाकिस्तान का हिस्सा, भारी बवाल के बाद डिलीट करनी पड़ी पोस्ट

भारी विरोध के बाद नेपाल एयरलाइंस ने तुरंत विवादित पोस्ट सोशल मीडिया से हटा दी। एयरलाइन ने सफाई देते हुए कहा कि नक्शे में ‘कार्टोग्राफिक त्रुटि’ हो गई थी। उसने स्पष्ट किया कि इस मैप का उद्देश्य नेपाल सरकार या एयरलाइन की आधिकारिक स्थिति को दर्शाना नहीं था और जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मानने का कोई इरादा नहीं था। एयरलाइन के अनुसार, यह एक तकनीकी चूक थी, जिसे अब सुधार लिया गया है।