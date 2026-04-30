30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

नेपाल एयरलाइंस ने जम्मू-लद्दाख को बताया पाकिस्तान का हिस्सा, भारी बवाल के बाद डिलीट करनी पड़ी पोस्ट

Nepal Airlines Apology Indian Map Error: नेपाल एयरलाइंस के मैप में जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाने पर विवाद खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर विरोध के बाद एयरलाइन ने पोस्ट हटाकर माफी मांगी और इसे तकनीकी गलती बताया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Apr 30, 2026

Nepal Airlines Map Controversy

Nepal Airlines Map Controversy (AI Image)

Nepal Airlines Map Controversy: नेपाल एयरलाइंस हाल ही में एक बड़ी विवाद में घिर गई, जब उसके सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक मैप में जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया गया। इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली, जिसके बाद एयरलाइन को पोस्ट हटानी पड़ी और माफी मांगनी पड़ी।

क्या है पूरा मामला?

बुधवार को नेपाल एयरलाइंस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक नेटवर्क मैप शेयर किया था। इस मैप में भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को पाकिस्तान के हिस्से के रूप में दिखाया गया था।

जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) और फेसबुक पर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई। कई यूजर्स ने इसे गंभीर गलती बताया और संबंधित अधिकारियों से इस मामले को उठाने की मांग की है।

विवाद बढ़ने पर हटाया पोस्ट

भारी विरोध के बाद नेपाल एयरलाइंस ने तुरंत विवादित पोस्ट सोशल मीडिया से हटा दी। एयरलाइन ने सफाई देते हुए कहा कि नक्शे में ‘कार्टोग्राफिक त्रुटि’ हो गई थी। उसने स्पष्ट किया कि इस मैप का उद्देश्य नेपाल सरकार या एयरलाइन की आधिकारिक स्थिति को दर्शाना नहीं था और जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मानने का कोई इरादा नहीं था। एयरलाइन के अनुसार, यह एक तकनीकी चूक थी, जिसे अब सुधार लिया गया है।

एयरलाइंस ने मांगी माफी

नेपाल एयरलाइंस ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, “हम अपने सोशल मीडिया पर साझा किए गए मैप में हुई गलती के लिए ईमानदारी से माफी मांगते हैं। इस मैप में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को लेकर गंभीर त्रुटियां थीं, जो हमारी आधिकारिक स्थिति को नहीं दर्शातीं। हमने पोस्ट को हटा दिया है और इस मामले की आंतरिक समीक्षा की जा रही है।”

एयरलाइन ने यह भी कहा कि वह अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों को महत्व देती है और इस गलती से हुई किसी भी असुविधा के लिए खेद जताती है।

पहले भी हो चुका है ऐसा विवाद

यह पहला मौका नहीं है जब इस तरह का विवाद सामने आया हो। साल 2020 में भी नेपाल के नए राजनीतिक नक्शे को लेकर भारत और नेपाल के बीच तनाव बढ़ा था। उस समय नेपाल ने अपने नक्शे में कुछ विवादित क्षेत्रों को शामिल किया था, जिस पर भारत ने आपत्ति जताई थी।

भारत-नेपाल संबंधों की पृष्ठभूमि

भारत और नेपाल के बीच करीब 1800 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संबंध भी हैं। ऐसे में सीमाओं से जुड़ी किसी भी तरह की गलत जानकारी संवेदनशील मानी जाती है।

ये भी पढ़ें

चीन-पाकिस्तान की नींद उड़ाने को तैयार ‘अग्नि-6’! DRDO ने पूरी की तैयारी, बस मोदी सरकार की मंजूरी का इंतजार
राष्ट्रीय
Agni 6 Range and Features

खबर शेयर करें:

Published on:

30 Apr 2026 04:54 pm

Hindi News / World / नेपाल एयरलाइंस ने जम्मू-लद्दाख को बताया पाकिस्तान का हिस्सा, भारी बवाल के बाद डिलीट करनी पड़ी पोस्ट

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

King Charles का Donald Trump पर बड़ा तंज: अगर हम न होते तो अमेरिका में लोग French बोल रहे होते!

Donald Trump
विदेश

ईरान का 11 टन ‘न्यूक्लियर भंडार’ बना वैश्विक चिंता, ट्रंप-पुतिन बातचीत में हुआ बड़ा खुलासा

Donald Trump Vladimir Putin talk
विदेश

ईरान पर फिर सैन्य कार्रवाई की तैयारी? डोनाल्ड ट्रंप के सामने पेश हुए 3 बड़े 'मिलिट्री विकल्प'

Donald Trump Iran claim
विदेश

‘चला दिया तो दहल जाएंगे दोनों देश’, ईरान ने यूएस-इजरायल को दी ‘सीक्रेट हथियार’ की धमकी

US-Iran war
विदेश

Junk Advice': अमेरिका पर भड़का ईरान, कहा- आपकी पाबंदियां बकवास, आसमान छू रहे Oil Prices

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.