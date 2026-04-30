US-Iran: अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ईरान पर नए हमले की तैयारी, डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी का इंतजार

US-Iran Tensions: अमेरिका और ईरान के बीच भले ही सीजफायर चल रहा हो लेकिन दोनों देशों के बीच जंग की आशंका बढ़ गई है। दरअसल, अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ईरान के खिलाफ नई सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रही है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी Axios ने दी है। इस संबंध में CENTCOM कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक ब्रीफिंग देने वाले हैं। यह ब्रीफिंग CENTCOM द्वारा तैयार की गई एक योजना पर आधारित होगी। इस बैठक में जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन भी शामिल होंगे।