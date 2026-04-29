US-Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी, कहा-‘अब और नहीं, बहुत हुआ नरमी का दौर’

अपने आकलन के दौरान ट्रंप ने तेहरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं में निहित वैश्विक सुरक्षा जोखिमों को उजागर किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने में सफल हो जाता है, तो 'पूरी दुनिया बंधक बन जाएगी।' यह बयान ईरान के उस प्रस्ताव के जवाब में आया है, जिसमें पश्चिम एशिया में तत्काल संघर्ष-विराम और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेट से यातायात की बहाली पर जोर दिया गया था। विशेष रूप से, ईरान के इस प्रस्ताव में परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल प्रौद्योगिकी और मौजूदा प्रतिबंधों पर चर्चा को टालने की मांग की गई थी।