जहां-जहां EVM पर टेप, वहां दोबारा होगी वोटिंग: चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

Bengal Election Voting: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पक्षपात के आरोप लगाए हैं। वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि फालता विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम पर टेप लगा दिया गया है, इस वजह से बीजेपी उम्मीदवार का नाम छिप गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह आरोप लगाया। बीजेपी की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग ने ऐसे बूथ पर फिर से मतदान कराने के आदेश दे दिए हैं।