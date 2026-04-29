29 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

जहां-जहां EVM पर टेप, वहां दोबारा होगी वोटिंग: चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

Falta Seat EVM Tape Controversy: बीजेपी ने आरोप लगाया कि कई बूथों पर ईवीएम मशीन से कमल के निशाना वाला बटन ही गायब कर दिया गया है। बीजेपी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Shaitan Prajapat

Apr 29, 2026

West Bengal Election Repoll Order

West Bengal Election Repoll Order

Bengal Election Voting: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पक्षपात के आरोप लगाए हैं। वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि फालता विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम पर टेप लगा दिया गया है, इस वजह से बीजेपी उम्मीदवार का नाम छिप गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह आरोप लगाया। बीजेपी की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग ने ऐसे बूथ पर फिर से मतदान कराने के आदेश दे दिए हैं।

EVM में टेप से ब्लॉक किया ‘कमल का निशान

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला ​बोलते हुए अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की है। उन्होंने लिखा कि ममता बनर्जी ने जहांगीर खान का बचाव करते हुए यही बात कही थी, जो डायमंड हार्बर के फाल्टा से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा एक अपराधी है। कई मतदान केंद्रों पर, भाजपा को वोट देने का विकल्प टेप से ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे मतदाता अपना वोट नहीं दे पा रहे हैं।

चुनाव आयोग से की थी शिकायत

उन्होंने आगे कहा कि इसे ही तथाकथित 'डायमंड हार्बर मॉडल' कहा जाता है, वही मॉडल जिसने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लोकसभा सीट जीतने में मदद की। हम फाल्टा के उन सभी प्रभावित बूथों पर तत्काल पुनर्मतदान की मांग करते हैं जहां ऐसी घटनाएं हुई हैं। ऐसे कुछ बूथों का विवरण, सबूतों के साथ, नीचे दिया गया है: फाल्टा 144, भाग 170, कमरा नंबर 2 - हरिंदांगा हाई स्कूल। बूथ 189 भी कई अन्य बूथों के साथ इसी तरह प्रभावित हुआ है।

टीएमसी सरकार से तंग आ चुका है: उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी

बंगाल में चुनावों के दौरान हिंसा की खबरों के सामने आने के बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि लोग लंबे समय से राज्य सरकार से तंग आ चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी टीएमसी सरकार ने पूरे राज्य में हिंसा को प्रायोजित किया और पार्टी की तुलना राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के लालू यादव के शासनकाल के दौरान बिहार के 'जंगल राज' से की।

आरजेडी से की टीएमसी की तुलना

पत्रकारों से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि दो बातें स्पष्ट हैं: बंगाल की जनता लंबे समय से राज्य में शासन कर रही सरकार से तंग आ चुकी है। इस सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा को देखकर हम इसकी पहचान समझ सकते हैं। ऐसा शासन पहले बिहार में था, और अब ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में भी वही दोहराया जा रहा है।

इस बीच, पश्चिम बंगाल में राज्य चुनावों के दूसरे चरण में 142 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है और आज दोपहर 1 बजे तक 61.11 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

असम विधानसभा चुनाव

Assembly Elections 2026

West Bengal Elections 2026

Updated on:

29 Apr 2026 03:16 pm

Published on:

29 Apr 2026 02:45 pm

Hindi News / National News / जहां-जहां EVM पर टेप, वहां दोबारा होगी वोटिंग: चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बंगाल में बदलाव की आहट? विजय कुमार चौधरी का दावा- दीदी का किला ढहना अब तय है

Vijay Kumar Chaudhary
राष्ट्रीय

यूएई ने क्यों छोड़ा 59 साल पुराना साथ? पूर्व भारतीय राजदूत ने बताई वजह, भारत को कैसे होगा फायदा

Navdeep Suri on UAE OPEC Exit
राष्ट्रीय

‘भगवंत मान कोर्ट में हाजिर हो, अन्यथा जमानत होगी रद्द’, मानहानि केस में मानसा की कोर्ट की कड़ी चेतावनी

Bhagwant Mann
राष्ट्रीय

7 AAP सांसद अब BJP में: राष्ट्रपति से मिलेंगे CM भगवंत मान, चुनाव से पहले पंजाब की राजनीति में क्या होगा असर?

Bhagwant Mann Slams Raghav Chadha
राष्ट्रीय

साबरकांठा में भीषण सड़क हादसा, यात्री वैन से टकराई तेज रफ्तार कार, 6 की मौके पर मौत 8 अभी भी घायल

Road Acciden in , Sabarkantha
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.