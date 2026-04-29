साबरकांठा में भीषण सड़क हादसा, यात्री वैन से टकराई तेज रफ्तार कार, 6 की मौके पर मौत 8 अभी भी घायल

पुलिस के शुरुआती जांच के अनुसार यह हादसा अत्यधिक गति के कारण हुआ। घटना जसवंतगढ़ पाटिया के पास, हिम्मतनगर के नजदीक हुई, जहां वैन श्यामलाजी से हिम्मतनगर की ओर जा रही थी। इसी दौरान पीछे से आ रही एक निजी बस ने वैन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस अधिकारी अल्पेश चौधरी ने बताया कि इस दुर्घटना में वैन में सवार छह यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हुए हैं।