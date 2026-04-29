29 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘Go Back’, आर. जी. कर पीड़िता की मां और भाजपा उम्मीदवार रतना देबनाथ के खिलाफ पनिहाटी में लगे नारे

West Bengal Election: पनिहाटी में भाजपा उम्मीदवार रत्ना देबनाथ को विरोध और हमले का सामना करना पड़ा। उन्होंने चुनावी हिंसा और ईवीएम गड़बड़ी का आरोप लगाया, जबकि राज्य में दूसरे चरण का मतदान जारी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Apr 29, 2026

Ratna Debnath

रतना देबनाथ (फोटो- आईएएनएस)

West Bengal Election: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान कई जगहों से तनाव की खबरें सामने आई हैं। खासकर दक्षिण बंगाल के कई इलाकों में राजनीतिक माहौल काफी गरम नजर आ रहा है। इसी बीच पनिहाटी में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जहां भाजपा उम्मीदवार रत्ना देबनाथ को विरोध का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ नारे लगाए गए और उन पर हमला भी किया। रतना ने टीएमसी के लोगों पर इस हमले का आरोप लगाया है।

आरजी कर रेप पीड़ित की मां है देबनाथ

लगभग 20 महीने पहले आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर मामले ने राज्य की राजनीति को झकझोर दिया था। बीजेपी उम्मीदवार रतना देबनाथ उसी मामले की पीड़िता की मां है। देबनाथ देबनाथ न्याय की मांग को लेकर चुनावी मैदान में उतरी हैं। वह भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और उन्होंने इसे अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई बताया है। देबनाथ के अनुसार जब वह पनिहाटी पहुंची तो स्थानीय लोगों ने उनके खिलाफ गो बैक के नारे लगाए।

टीएमसी के लोगों ने किया हमला - देबनाथ

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए देबनाथ ने कहा कि उन्हें भगा देने से कुछ हल नहीं होगा, वे फिर आएंगे। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही रत्ना देबनाथ ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोगों ने उन पर हमला किया है। उन्होंने कहा, मैं अंदर गई थी और सब ठीक था। जब बाहर आई तो एक बुजुर्ग महिला दिखीं जो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थीं। मैंने किसी से उनकी मदद करने को कहा। तभी 10 मीटर के भीतर तृणमूल के गुंडों ने मुझ पर हमला कर दिया और कहा कि वे मुझे बाहर नहीं जाने देंगे।

देबनाथ ने मतदाताओं से कमल को जीताने की अपील की

मतदाताओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा, मैं सभी लोगों से आग्रह करती हूं कि वे ईवीएम में बटन नंबर 3 दबाकर वोट करें। मैं जीतूंगी, पनिहाटी जीतेगा और पूरे बंगाल में कमल खिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि बूथ नंबर 70 पर मशीन में गड़बड़ी थी, जिसके कारण मतदान देर से शुरू हुआ और समय बढ़ाने की बात कही गई। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 142 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसमें कोलकाता, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नादिया, हुगली और पूर्व बर्धमान जैसे अहम जिले शामिल हैं, जो परंपरागत रूप से तृणमूल कांग्रेस के गढ़ माने जाते हैं। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक सुबह 11 बजे तक लगभग 40 प्रतिशत वोटिंग हो चुकी थी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

West Bengal Elections 2026

Published on:

29 Apr 2026 03:15 pm

Hindi News / National News / ‘Go Back’, आर. जी. कर पीड़िता की मां और भाजपा उम्मीदवार रतना देबनाथ के खिलाफ पनिहाटी में लगे नारे

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बंगाल में बदलाव की आहट? विजय कुमार चौधरी का दावा- दीदी का किला ढहना अब तय है

Vijay Kumar Chaudhary
राष्ट्रीय

यूएई ने क्यों छोड़ा 59 साल पुराना साथ? पूर्व भारतीय राजदूत ने बताई वजह, भारत को कैसे होगा फायदा

Navdeep Suri on UAE OPEC Exit
राष्ट्रीय

‘भगवंत मान कोर्ट में हाजिर हो, अन्यथा जमानत होगी रद्द’, मानहानि केस में मानसा की कोर्ट की कड़ी चेतावनी

Bhagwant Mann
राष्ट्रीय

7 AAP सांसद अब BJP में: राष्ट्रपति से मिलेंगे CM भगवंत मान, चुनाव से पहले पंजाब की राजनीति में क्या होगा असर?

Bhagwant Mann Slams Raghav Chadha
राष्ट्रीय

साबरकांठा में भीषण सड़क हादसा, यात्री वैन से टकराई तेज रफ्तार कार, 6 की मौके पर मौत 8 अभी भी घायल

Road Acciden in , Sabarkantha
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.