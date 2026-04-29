‘Go Back’, आर. जी. कर पीड़िता की मां और भाजपा उम्मीदवार रतना देबनाथ के खिलाफ पनिहाटी में लगे नारे

मतदाताओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा, मैं सभी लोगों से आग्रह करती हूं कि वे ईवीएम में बटन नंबर 3 दबाकर वोट करें। मैं जीतूंगी, पनिहाटी जीतेगा और पूरे बंगाल में कमल खिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि बूथ नंबर 70 पर मशीन में गड़बड़ी थी, जिसके कारण मतदान देर से शुरू हुआ और समय बढ़ाने की बात कही गई। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 142 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसमें कोलकाता, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नादिया, हुगली और पूर्व बर्धमान जैसे अहम जिले शामिल हैं, जो परंपरागत रूप से तृणमूल कांग्रेस के गढ़ माने जाते हैं। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक सुबह 11 बजे तक लगभग 40 प्रतिशत वोटिंग हो चुकी थी।