बंगाल में EVM गड़बड़ी पर विवाद, असीम कुमार बोले – ‘दोबारा मतदान हुआ तो लग सकता है राष्ट्रपति शासन’

नादिया से बीजेपी उम्मीदवार असीम कुमार सरकार ने दावा किया कि उनके क्षेत्र में कई जगह ईवीएम मशीनों में खराबी सामने आई। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र से 28 शिकायतें मिली हैं। सरकार के मुताबिक, उन्होंने पहले कभी एक ही इलाके में इतनी ज्यादा ईवीएम खराबी नहीं देखी। इसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत भी दर्ज कराई है और जरूरी कार्रवाई की मांग की है।