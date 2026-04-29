Bengal Election Voting: कई पोलिंग बूथ पर EVM में टेप से ब्लॉक किया ‘कमल का निशान’, वोटिंग के बीच बीजेपी ने किया दावा

Bengal Election Voting: पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के दौरान ईवीएम को लेकर बीजेपी द्वारा आरोप लगाए जा रहे है। इसी बीच BJP ने आरोप लगाया है कि डायमंड हार्बर की फाल्टा सीट पर कई पोलिंग बूथ पर पार्टी के सिंबल कमल के निशान पर वोट देने का ऑप्शन टेप से ब्लॉक कर दिया है। साथ ही पार्टी ने इन बूथों पर तुरंत दोबारा वोटिंग कराने की मांग की है।