दिल्ली में स्कूल फीस पर सख्ती: मनमानी वसूली बंद, नियम तोड़ने पर दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

दिल्ली सरकार ने साफ कहा है कि अब कोई भी प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से एक महीने से ज्यादा की फीस एक साथ नहीं मांग सकता। शिक्षा निदेशालय (DoE) ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई स्कूल तीन महीने या एडवांस फीस लेने का दबाव बना रहे हैं, जिससे माता-पिता पर ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ रहा था। साथ ही DOE ने यह भी कहा कि ऐसा करना गलत है और यह सभी को बराबर शिक्षा देने के नियमों के खिलाफ है।