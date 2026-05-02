अनाज-सब्जियों पर प्लास्टिक का हमला: गेहूं-टमाटर के पौधे के भीतर तक पहुंच रहा माइक्रोप्लास्टिक

अध्ययन में पाया गया कि प्लास्टिक के बेहद महीन कण पौधों की वृद्धि और क्लोरोफिल को कम कर सकते हैं। खास तौर पर कपड़ों से निकलने वाले प्लास्टिक के रेशेदार कण टमाटर के पौधों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह साबित हुए। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि जहां माइक्रोप्लास्टिक के बड़े कण पौधों की जड़ों में फंसकर मिट्टी में ही रुक जाते हैं, वहीं नैनोप्लास्टिक इससे कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि पौधे इन्हें सोख लेते हैं और ये जड़, तने को पार करते हुए पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। यानी जो प्लास्टिक मिट्टी में है, वह सीधे हमारे भोजन का हिस्सा बन सकता है।