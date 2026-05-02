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दुष्कर्म के मामलों में पहले नंबर पर राजस्थान! सबसे ज्यादा शिकार होती हैं महिलाएं

Rajasthan Crime Rate Women: भारत में महिलाओं की भागीदारी के साथ अपराध भी बढ़े हैं। दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान पहले और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है।

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भारत

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Saurabh Mall

May 02, 2026

rape case

महिलाओं की भागीदारी के साथ अपराध भी बढ़े, राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप पीड़ित महिलाएं (सोर्स: WHO)

Women Participation India 2025: महिलाओं को विधायिका में 33 % आरक्षण का हक मिलने में भले ही देरी हो रही हो,लेकिन घर के कामकाज के साथ ही बाहर के कामों में उनकी भागीदारी और निर्णय लेने में उनकी हिस्सेदारी दोनों बढ़ी हैं,लेकिन चिंताजनक बात यह है कि महिलाओं के साथ अपराध भी बढ़े हैं। दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान पहले और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी भारत में महिला और पुरुष 2025 रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आए हैं। इसके अनुसार उच्च शिक्षा विशेष कर चिकित्सा शिक्षा में महिलाओं का नामांकन काफी बढ़ा है। जबकि न्यायालयों में महिला जजों की संख्या अभी भी बेहद कम है।

पीएचडी में पुरुषों से ज्यादा, उच्च शिक्षा में भी महिलाएं आगे

रिपोर्ट के अनुसार पीएचडी तक उच्च शिक्षा के विभिन्न चरणों से उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों में महिलाओं की हिस्सेदारी 51.48त्न है, जिसमें एम.फिल की उत्तीर्ण दर 76.14% है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2021-22 और 2022-23 के बीच महिलाओं के लिए 28.5 से बढक़र 30.2 हो गया है।

हाईकोर्ट में सिर्फ 14.30 % ही महिला जज

न्यायालयों में 1.22 लाख पदों में से करीब 49.75 प्रतिशत पदों पर महिलाओं की भागीदारी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट में महिला जजों की संख्या कम है। रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की हिस्सेदारी महज 3.03 प्रतिशत है। कुल 1122 स्वीकृत जजों के पदों में 118 ही महिलाएं हैं। सिक्किम और हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट में इनकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। जबकि राजस्थान हाई कोर्ट में 10.26 फीसदी, मध्य प्रदेश में 2.33 फीसदी महिला जज हाई कोर्ट में है। 4 हाईकोर्ट में एक भी महिला न्यायाधीश नहीं है।

7 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं में साक्षरता दर-

ओवरआल भारत में- 70.3 %

राज्यवार- सबसे ज्यादा साक्षरता दर

केरल- 95.2 %

दिल्ली- 82.4 %

असम-81.2 %

राज्यवार- सबसे कम साक्षरता दर

राजस्थान- 57.6 %

आंध्र प्रदेश- 59.5 %

बिहार- 60.5%

महिलाओं के प्रति अपराध में यह राज्य आगे- ( वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार) कुल अपराधों में

पश्चिम बंगाल- 19.24 % हिस्सेदारी

रेप के मामलों में-

राजस्थान-17.37 % हिस्सेदारी

कुल केस दर्ज- 29670

साइबर क्राइम में

कर्नाटक- सबसे ज्यादा 7002 केस

केंद्र सरकार के मंत्रालयों में महिला कर्मचारियों की भागीदारी- 13.65 %

महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में हुई वृद्धि- 102.54 %

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Published on:

02 May 2026 05:29 am

Hindi News / National News / दुष्कर्म के मामलों में पहले नंबर पर राजस्थान! सबसे ज्यादा शिकार होती हैं महिलाएं

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