Inside Story: विधायक आवास पर बमबारी, TMC-BJP समर्थकों में भिड़ंत; PM मोदी के आने से पहले जगद्दल में कैसी भड़की हिंसा

Jagaddal Violence: बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का सोमवार को अंतिम दिन है। इस फेज के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। इससे पहले नॉर्थ 24 परगना जिले में रविवार रात माहौल तनावपूर्ण हो गया। दरअसल, जगद्दल थाने के सामने तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। यह घटना ऐसे समय हुई है जब सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जिससे क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण हो गया है।