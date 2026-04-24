बंगाल में PM मोदी के नाव पर बैठने की पूरी कहानी, केवल 5 मिनट के भीतर हुआ सबकुछ, नाव मालिक ने खोला बड़ा राज!

पीएम मोदी के हुगली घाट दौरे के दौरान मोहम्मद इफ्तिखार अहमद से नाव किराए पर ली गई थीं। नाव मालिक अहमद ने कहा कि आज सुबह, यहां काम करने वाले एक व्यक्ति ने मुझसे सात नावें मांगीं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये वीआईपी लोगों के लिए हैं। उन्होंने कहा कि कोई खास बात नहीं है। थोड़ी देर बाद हमने अपनी नावें यहां खड़ी कर दीं। प्रधानमंत्री मोदी के आने से ठीक पांच मिनट पहले, उन्होंने हमें इसके बारे में बताया। सुबह की सैर के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाट पर आए और हमारी नाव में बैठ गए। प्रधानमंत्री ने हमसे कहा कि हम सभी को सौहार्दपूर्ण ढंग से एक साथ रहना चाहिए।