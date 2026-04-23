बंगाल चुनाव: हुमायूं कबीर का लोगों ने किया विरोध, TMC कार्यकर्ताओं के साथ हुई झड़प

Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसी बीच कई जगह पर झड़प की भी खबरें सामने आई है। मुर्शिदाबाद के नौदा में मतदान से पहले बदमाशों ने देशी बमों से हमला किया। जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर आम जनता उन्नयन पार्टी के चीफ हुमायूं कबीर घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान मौजूद लोगों ने उनका विरोध किया। वहीं टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प हो गई।