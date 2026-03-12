Mamata Banerjee: सदन में चांदी का कड़ा रखने के बाद रात 3 बजे ममता बनर्जी का बजा फोन, राजीव गांधी ने ममता से क्या कहा?

1984 में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के जादवपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में ममता ने उस समय के वरिष्ठ वामपंथी नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर बड़ी राजनीतिक जीत हासिल की थी। दरअसल, जादवपुर को वामपंथियों का गढ़ कहा जाता था। कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए डरते थे। जब ममता जावदपुर से चुनाव लड़ रही थीं, तब लेफ्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। इसके बाद भी ममता नहीं हटी और जीत दर्ज की। इस जीत से उनकी राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत पहचान बनी।