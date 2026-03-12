‘मैंने हमेशा यह प्रयास किया है …’, अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहली प्रतिक्रिया

अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा, 'मैंने हमेशा यह प्रयास किया है कि सदन की कार्यवाही निष्पक्षता, अनुशासन और नियमों के अनुसार चले। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। उस अविश्वास प्रस्ताव पर विचार होने के दौरान मैं सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुआ।' ओम बिरला ने अपने भावुक भाषण में कहा कि सदन में सांसदों के माइक्रोफोन को नियंत्रित करने के आरोप निराधार हैं। स्पीकर ने स्पष्ट किया कि उनके पास माइक्रोफोन को नियंत्रित करने वाला कोई स्विच नहीं है।