US-Israel vs Iran War: अमेरिका ने सिर्फ छह दिन में उड़ा दी भारी-भरकम राशि

कांग्रेस के कई सहायकों (Several congressional aides) का कहना है कि यदि युद्ध जारी रहता है तो अमेरिका को और भी अरबों डॉलर अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ेगी। वे उम्मीद कर रहे हैं कि व्हाइट हाउस जल्द ही युद्ध के लिए कांग्रेस से अतिरिक्त फंड की मांग करेगा। कुछ अधिकारियों ने कहा कि यह अनुरोध $50 बिलियन के लिए हो सकता है, जबकि अन्य ने कहा कि यह अनुमान कम लग रहा है। हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से युद्ध की पूरी लागत या संघर्ष की समयसीमा जारी नहीं की है।